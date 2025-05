Jennifer Lopez 6 yıl sonra Antalya’ya geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da hayranları ile buluşacak.

Kaynak: AA