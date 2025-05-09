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Jennifer Lopez 6 yıl sonra Antalya'ya geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 17:08
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Jennifer Lopez 6 yıl sonra Antalya’ya geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Antalya’da konser verecek. 24 Temmuz’daki doğum gününden sadece bir gün önce Türkiye’de sahne alacak olan Amerikalı şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Lopez'i dinlemek isteyenler 20 bin TL ödeyecekler.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da hayranları ile buluşacak.

Kaynak: AAKaynak: AA

6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

Kaynak: AAKaynak: AA

BİLETLER 20 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Otelin misafirleri konseri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Geçen yıllarda Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızları aynı otelde konser vermişti. Biletler, 20 bin TL'ye satışa çıktı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Jennifer Lopez'in merakla beklenen İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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