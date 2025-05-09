Jennifer Lopez 6 yıl sonra Antalya’ya geliyor! Bilet fiyatları dudak uçuklattı

BİLETLER 20 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Otelin misafirleri konseri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Geçen yıllarda Christina Aguilera, Ricky Martin, Tom Odell, Jason Derulo, Dua Lipa ve Tom Jones gibi dünya yıldızları aynı otelde konser vermişti. Biletler, 20 bin TL'ye satışa çıktı.

Kaynak: Instagram