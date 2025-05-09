Rabia Soytürk "Haz etmiyorum" demişti! Caner Topçu'dan yanıt gecikmedi

Kaynak: Instagram

''KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI''

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum."

Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, "Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum," ifadelerini kullandı.