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Rabia Soytürk "Haz etmiyorum" demişti! Caner Topçu'dan yanıt gecikmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 14:11
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Rabia Soytürk Haz etmiyorum demişti! Caner Topçu’dan yanıt gecikmedi

Oyuncu Rabia Soytürk, daha önce aynı dizide rol aldığı Caner Topçu hakkında yaptığı açıklamalarda gündem olmuştu. Topçu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Caner Topçu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Soytürk'ün açıklamalarının ardından Topçu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Milliyet'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu "İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI''

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum."

Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, "Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''ÇOK AYIP ŞEYLER''

Caner Topçu, 2023 yılında Hakan Gence ile gerçekleştirdiği bir röportaja da değinerek, yaşanan sürecin detaylarını şöyle anlattı:

"O röportajda o dönem oynadığım dizimle ilgili bir soru sorulmuştu. Ben de o soruya karşılık 'Sümeyye Aydoğan benim çok yakın arkadaşım, onunla bir dizide partner olmak isterim' demiştim. Hakan Bey de gazeteci kimliğini kullanarak bunu, 'Bunu duyan Rabia öldü' şeklinde aktardı. Ben o dönemde sessiz kaldım. Ama bu sessizlik, terbiyesiz ya da saygısız olduğum anlamına gelmiyor. Dediğim gibi, çok ayıp şeyler. Kendine yakışanı yaptığını düşünüyorum."

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