Bülent Ersoy'dan tehditkar sözler! Önce paylaştı sonra sildi
Türk sanat müziğinin duayeni Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Diva'nın kısa süre içinde sildiği paylaşım sonrası, kimi hedef aldığı merak konusu oldu.
Hem sesi hem de şarkılarıyla müzik sektörünü yıkıp geçen Diva Bülent Ersoy, Instagram'daki son paylaşımıyla magazin gündemini salladı.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Aniden patlayan sinir krizleri ve öfke nöbetleriyle de meşhur olan Diva, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde "Yaşattıklarınızı yaşatmadan ölmeyeceksiniz" mesajıyla tehditkar bir paylaşım yaptı.
Ancak, Ersoy, bu paylaşımı kısa süre içinde silmeye karar verdi. Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Diva'nın kimi veya kimleri hedef aldığı merak konusu oldu.
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