MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç son durumunu açıkladı

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İki sene önce verdiği bir röportajda muhabirlerin "Bunalımda olmanızın sebebi ne?" sorusuna ünlü isim, "Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum" cevabını vermişti.