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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç son durumunu açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 14:04
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MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç son durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uzun süredir şikayetçi olduğu sağlık durumu hakkında konuştu. Tedavi süreci devam eden Ortaç, hastalığının iyi yönde olduğunu belirtti.

Yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, hastalığı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Kaynak: AAKaynak: AA

İki sene önce verdiği bir röportajda muhabirlerin "Bunalımda olmanızın sebebi ne?" sorusuna ünlü isim, "Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum" cevabını vermişti.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Tedavi süreci devam eden Serdar Ortaç, hastalığının iyi yönde olduğunu belirtti. Artık bisiklete binebildiğini belirten ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Düzeldi ayaklarım ağabey, bugün bir buçuk saat bisiklet sürdüm. Çok iyi tedavi yaptım. Şeker yemedim, kebap yemedim. İçki bitti, sigara bitti" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç ve Chloe Lougnan, 2014 - 2019 yılları arasında evli kalmıştı.

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