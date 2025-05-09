Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul'dan taşınıyor!
Son dönemde çektiği videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile görüntülendi. İstanbul'dan taşınma planlarının olduğunu söyleyen Yeşilçay, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
Kariyerinde onlarca projeye imza atan ve her rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte geçtiğimiz gün Ortaköy Çarşamba Pazarı'nda görüntülendi.
Muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, "Aaa yok artık... Sizin burada ne işiniz var arkadaşlar? Sizi hiç burada beklemiyordum, mahallemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
"YAPIM AŞAMASINDA"
Pazara sık gelip gelmedikleri sorulunca ünlü oyuncu, "Evet, devamlı geliyoruz. Cumartesi de var, Perşembe günü de sosyete pazarı var, kıyafet satıyor" dedi.
Takvim'in haberine göre; Tatil planlarının da olduğunu söyleyen Yeşilçay, "Devamlı bir gidesimiz var. Mayıs'ın sonunda gideriz" derken, İstanbul'dan temelli taşınmayı düşündüklerini açıkladı.
Yeşilçay, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" dedi.
Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Yeşilçay, "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyerek detay verdi.
Kocabay ile evlilik planları olup olmadığı sorusuna espriyle karşılık veren Yeşilçay, "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız" dedi.
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