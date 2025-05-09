Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi İstanbul’dan taşınıyor!

Yeşilçay, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul'la çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi" dedi.

Yeni evlerinin yapım aşamasında olduğunu da belirten Yeşilçay, "Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" diyerek detay verdi.

Kocabay ile evlilik planları olup olmadığı sorusuna espriyle karşılık veren Yeşilçay, "Yeni eve yerleşince 'Artık evlendik' şeklinde bir paylaşım yaparız" dedi.

Kaynak: Instagram