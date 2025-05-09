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Nazan Öncel hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 09:04 Güncelleme: 09.05.2025 10:06
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Nazan Öncel hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

Bir süredir verdiği konserlerle yoğun ilgi gören Nazan Öncel'den üzen haber geldi. Ünlü şarkıcının hastanede yaptığı paylaşım sevenlerini korkuttu.

Yoğun konser temposunu kaldıramayan 69 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel, sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Öncel, "Anjiyo faslına geçildi" notuyla sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Öncel, yaptığı açıklamada, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim sabah 06'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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