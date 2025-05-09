Nazan Öncel hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Öncel, yaptığı açıklamada, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim sabah 06'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." dedi.

Kaynak: Instagram