Aşklarını haykırdılar! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’den yıl dönümü paylaşımı

Kaynak: Instagram

34 yaşındaki Serkay Tütüncü de sevgilisine olan duygularını böyle ifade etti:

"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

Romantik paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Instagram