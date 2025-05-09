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Aşklarını haykırdılar! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den yıl dönümü paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 10:25 Güncelleme: 09.05.2025 10:27
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Aşklarını haykırdılar! Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’den yıl dönümü paylaşımı

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde ilk kez birlikte görüntülenen ve o günden bu yana aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, birinci yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık bir yıl önce Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde başlayan aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluklarını hayranlarıyla paylaşan çift, birinci yıl dönümlerini yine romantik bir dille kutladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Lan", "Ara" ve "Her Mevsim Yaz" gibi hit şarkılarıyla tanınan 31 yaşındaki Bastık, sevgilisiyle birlikte çekilen pozlarını Instagram'da paylaşarak altına duygusal bir not düştü:

"Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey... Sonsuz senelerimiz olsun."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

34 yaşındaki Serkay Tütüncü de sevgilisine olan duygularını böyle ifade etti:

"Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

Romantik paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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