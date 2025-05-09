Begüm Polat’a yasa dışı bahis şoku! Bardak detayı başını belaya soktu

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.