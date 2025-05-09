Begüm Polat'a yasa dışı bahis şoku! Bardak detayı başını belaya soktu
Ünlü şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak nedeniyle yasa dışı bahis soruşturmasına dahil edildi. Hakkında soruşturma başlatılan Polat, iddiaları reddetti.
Ünlü şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardakta yasa dışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Polat hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konunun yetki alanının Ankara'da olduğu gerekçesiyle dosyayı gönderdi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sabah'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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