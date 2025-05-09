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Begüm Polat'a yasa dışı bahis şoku! Bardak detayı başını belaya soktu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 08:49 Güncelleme: 09.05.2025 08:51
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Begüm Polat’a yasa dışı bahis şoku! Bardak detayı başını belaya soktu

Ünlü şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardak nedeniyle yasa dışı bahis soruşturmasına dahil edildi. Hakkında soruşturma başlatılan Polat, iddiaları reddetti.

Ünlü şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyada katıldığı bir programda kullandığı bardakta yasa dışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Polat hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konunun yetki alanının Ankara'da olduğu gerekçesiyle dosyayı gönderdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını belirterek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Kullandığı bardakta yazan yazının reklam olup olmadığını bile bilmediğini sadece programa odaklandığını söyledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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