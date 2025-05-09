Kadir İnanır'dan Hülya Koçyiğit ve eşine film davası! "Haklarım ödenmedi"
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlandığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği bazı filmlerin televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu.
KOÇYİĞİT'İN FİRMASINA FİLM DAVASI!
İnanır, bu izinsiz yayınlar nedeniyle hem maddi hem de manevi zarara uğradığını belirterek, yapım şirketi Gülşah Film'e tazminat davası açtı. Gülşah Film, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a ait bir yapım şirketi olarak dikkat çekiyor.
"HAKLARIMIZ ÖDENMİYOR"
İnanır'ın avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının kült eserleri arasında yer aldığı vurgulandı.
Hürriyet'in haberine göre; dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film'den faiziyle tahsilini talep ediyoruz."
FAİZİYLE TAHSİLİNİ İSTİYOR!
Dava kapsamında Kadir İnanır, Gülşah Film tarafından yürütülen bu yayınların kendisine ait sanatçı haklarını ihlal ettiğini belirterek, şimdilik 20 bin liralık maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etti. Dilekçede, bu tutarın ilerleyen süreçte mahkemenin değerlendirmesine göre artırılabileceği de belirtildi.
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