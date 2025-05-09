Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıktı! İşte ilk ifadeleri...

Kaynak: DHA

"TALİMAT ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Halit Ergenç, 300 bin lira geliri olduğunu belirterek, "Bir suçum yok çünkü yalan söylemedim. Ayşe Barım ile ilgili bir soruşturma kapsamında ifademe başvurdular. Bana 3 kişiyi tanıyıp tanımadığım soruldu. Çiğdem Mater, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora'yı sordular. Orada Mehmet Ali Alabora'yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı, iş ortamlarında nadiren gördüğümü ve bir samimiyetim olmadığını söyledim. O dönemler Mehmet Ali Alabora Oyuncu Sendikası başkanıydı. Bu yüzden görüşme sağlamıştım. O dönemde de Gezi Parkı yürüyüşleri vardı fakat bizim Gezi Parkı'ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelik bir yürüyüştü. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Ayrıca benim Mehmet Ali Alabora ile telefonla görüşmemin tek sebebi meydanın o dönemde girişe kapalı olmasıydı. O dönem Alabora ile nerede ne şekilde buluşacağız diye görüşme sağlamıştım.

Bu görüşmeler dışındaki görüşmelerim de sendika başkanı olması sebebiyledir. Benim özel veya herhangi bir görüşmem yoktur. Talimat almam da söz konusu değildir. Bana ilk sorulduğunda samimi olmadığımı belirtmemin sebebi de budur. Bizler tamamen orada siyasi görüşü belirtmek değil, çevrecilik amaçlı toplandık. Bana soruşturma aşamasında Savcı bey sadece görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Fakat bana yalnızca tanıyıp tanımadığım sorulduğu için samimiyetimin olmadığını söyledim. İkinci görüşmemde de nitekim görüşme sebeplerimi belirttim. Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile hiçbir zaman bir bağlantım, görüşmem olmadı. Zaten ilk ifademde de söylemiştim. Zaten topluma mal olmuş bir figür olduğum için yalan bir beyan veremem. Samimiyetim olmayan insanlarla da telefonla görüşebiliriz. Ben sadece Mehmet Ali Alabora ile olan iletişimimi ve nereden tanıdığımı söyledim, o kadar." dedi.