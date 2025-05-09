Davalık oldular: Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan'ın şarkı krizi!
Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, şarkılarını izin kullandığı için DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Yerine Sevemem" şarkısıyla hafızalara kazınan ve "Kurtlar Vadisi" dizisinin müziklerine imza atan ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, DJ Mahmut Orhan hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"ÜZÜLEREK PAYLAŞMAK ZORUNDA KALIYORUM"
Mahmut Orhan'a dava açtığını da ifade eden Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir.
Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."
DJ Mahmut Orhan'dan Gökhan Kırdar'ın açıklamalarına henüz bir yanıt gelmedi.
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