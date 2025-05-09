Davalık oldular: Gökhan Kırdar ile Mahmut Orhan’ın şarkı krizi!

"ÜZÜLEREK PAYLAŞMAK ZORUNDA KALIYORUM"

Mahmut Orhan'a dava açtığını da ifade eden Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir.

Kaynak: Instagram