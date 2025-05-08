08 Mayıs 2025, Perşembe
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Rafet El Roman'dan dikkat çeken itiraf! "Rezil oldum" deyip anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 15:50
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Rafet El Roman’dan dikkat çeken itiraf! Rezil oldum deyip anlattı

Özel hayatının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan 'botoks' itirafı geldi.

Bir dönem yüzündeki değişimle sosyal medyada gündeme gelen Rafet El Roman, yaptırdığı estetik operasyonlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"REZİL OLDUM"

Estetiği olmadığını ancak bir dönem botoks yaptırdığını söyleyen 56 yaşındaki ünlü isim, şöyle konuştu:

"Herkes bunu bir deniyor. Çevremizde bu tarz olaylar çok var. Bir şekil bizi kandırıyorlar. 'Botoks yaptır, bak çok iyi olacak, kırışıklıklar gidecek' diye... Sonra bir yaptırdım rezil oldum.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"BOTOKS BANA YAKIŞMADI"

Buradan tekrar söylüyorum. Ben hiç estetik olmadım. Sadece bir kere botoksu denedim ve onun da yakışmadığını anlayınca bir daha yaptırmadım"

Kaynak: AAKaynak: AA

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