Rafet El Roman'dan dikkat çeken itiraf! "Rezil oldum" deyip anlattı

"REZİL OLDUM"

Estetiği olmadığını ancak bir dönem botoks yaptırdığını söyleyen 56 yaşındaki ünlü isim, şöyle konuştu:

"Herkes bunu bir deniyor. Çevremizde bu tarz olaylar çok var. Bir şekil bizi kandırıyorlar. 'Botoks yaptır, bak çok iyi olacak, kırışıklıklar gidecek' diye... Sonra bir yaptırdım rezil oldum.

Kaynak: Sosyal medya