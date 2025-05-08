Rafet El Roman'dan dikkat çeken itiraf! "Rezil oldum" deyip anlattı
Özel hayatının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan 'botoks' itirafı geldi.
Bir dönem yüzündeki değişimle sosyal medyada gündeme gelen Rafet El Roman, yaptırdığı estetik operasyonlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"REZİL OLDUM"
Estetiği olmadığını ancak bir dönem botoks yaptırdığını söyleyen 56 yaşındaki ünlü isim, şöyle konuştu:
"Herkes bunu bir deniyor. Çevremizde bu tarz olaylar çok var. Bir şekil bizi kandırıyorlar. 'Botoks yaptır, bak çok iyi olacak, kırışıklıklar gidecek' diye... Sonra bir yaptırdım rezil oldum.
"BOTOKS BANA YAKIŞMADI"
Buradan tekrar söylüyorum. Ben hiç estetik olmadım. Sadece bir kere botoksu denedim ve onun da yakışmadığını anlayınca bir daha yaptırmadım"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mali Müşavirlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 SMMM sınav takvimi
- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi
- 8 Mayıs Maç Takvimi | Hangi maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?
- Adeta para mıknatısı gibiler! İşte astrologlara göre en şanslı 3 burç kim
- Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...
- Türkiye'nin incisi: Yazın bile sakin kalabilen o efsane plaj sizi çağırıyor
- Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?
- Mali müşavirlere yeşil pasaport mu verilecek? Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Yeşil pasaport nedir?
- SGK erken emeklilik şartları sil baştan değişti! İşte 47-48-49-50-51 yaşa avantajlı liste
- 2025 DGS başvuruları başladı mı? ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru koşulları ve detaylar
- Tarım Kredi'de mayıs indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 69,90 TL, Dana kasap köfte 155 TL'den satışta
- AGS başvuruları başladı! 2025 MEB AGS sınavı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ÖSYM AGS başvuru ücreti ne kadar?