08 Mayıs 2025, Perşembe
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Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 14:01
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Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlanıyor

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, sevenlerinin yanı sıra sanatçı dostları da katıldı.

Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni oyuncu 68 yaşındaki Naşit Özcan, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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Film-San Vakfı, Naşit Özcan'ın 4 Mayıs 2025 günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu Naşit Özcan'a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Naşit Özcan için bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Aile yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde duygusal anlar yaşandı.Usta oyuncu törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Naşit Özcan, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ben Çalmadım" adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından Nejat Uygur'un tiyatrosuna emanet edilen Özcan, burada sahne deneyimi kazandı.

Naşit Özcan, 1979-1980 arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-1984 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010'da 30. İsmail Dümbüllü Ödülü'ne değer görülen Özcan, sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde rol aldı.

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