08 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi! "Yaşayan efsane"

Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi! "Yaşayan efsane"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 15:25 Güncelleme: 08.05.2025 15:41
ABONE OL
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi! Yaşayan efsane

Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste poz veren şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, şarkılarının yanı sıra sahne performansı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

'Stir Me Up', 'Deli Oğlan', 'Biz Buradayız', 'Düm Tek Tek' gibi parçalarla birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

LONDRA'DA USHER KONSERİNE GİTTİ

Bir süredir yurt dışı konserlerindeki kıyafetleri ve sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, Londra'da Usher konserine gitti. Konser sonrası R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste bir araya gelen Hadise, bu anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"YAŞAYAN EFSANE"

Hadise Açıkgöz, Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sarı kıyafetiyle görenleri büyüleyen ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör