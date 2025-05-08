Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya geldi! "Yaşayan efsane"
Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste poz veren şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, şarkılarının yanı sıra sahne performansı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
'Stir Me Up', 'Deli Oğlan', 'Biz Buradayız', 'Düm Tek Tek' gibi parçalarla birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Hadise'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
LONDRA'DA USHER KONSERİNE GİTTİ
Bir süredir yurt dışı konserlerindeki kıyafetleri ve sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, Londra'da Usher konserine gitti. Konser sonrası R&B müziğin efsane ismi Usher ile kuliste bir araya gelen Hadise, bu anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.
"YAŞAYAN EFSANE"
Hadise Açıkgöz, Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.
Sarı kıyafetiyle görenleri büyüleyen ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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