10 bin TL kira ödüyordu! Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti
Bir dönem Hülya Avşar ile yaşadığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu, bu kez özel hayatı değil, oturduğu ev nedeniyle gündeme geldi. Çilingiroğlu ile Etiler'de oturduğu evin sahibi arasında görülen davada karar çıktı.
Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de 10 bin TL'ye oturduğu evin sahibiyle mahkemelik olmuştu.
Ev sahibi, binada güçlendirme çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle Temmuz 2024'te Çilingiroğlu'ndan tahliye talep etmiş, ancak bu talep karşılıksız kalmıştı.
Dairenin elektrik ve suyu da kesilince işler yargıya taşındı. Çilingiroğlu, elektrik, su ve site içi hizmetlerin yeniden sağlanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, tedbir kararı alarak aboneliklerin yeniden açılmasına ve site hizmetlerinin devamına hükmetti.
Ancak ev sahibi Numan C., sitedeki tüm sakinlerin ayrılmasına rağmen yalnızca Çilingiroğlu'nun direnişi karşısında yeniden mahkemenin yolunu tuttu.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Mahkeme, Kaya Çilingiroğlu'nun evi boşaltmasına hükmetti. Ancak Çilingiroğlu pes etmedi; kararı temyize taşıyarak dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Gözler şimdi üst mahkemeden çıkacak kararda!
ÇIKMAK İÇİN ADETA BİR SERVET İSTEDİ
Öte yandan Çilingiroğlu'nun, taşınma karşılığında ev sahibinden 2 milyon TL talep ettiği iddiaları da kamuoyunda gündem yarattı.
Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitenin son kiracısı olarak dikkat çeken Çilingiroğlu'nun hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.
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