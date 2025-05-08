10 bin TL kira ödüyordu! Kaya Çilingiroğlu davayı kaybetti

Kaynak: A HABER ARŞİV

ÇIKMAK İÇİN ADETA BİR SERVET İSTEDİ

Öte yandan Çilingiroğlu'nun, taşınma karşılığında ev sahibinden 2 milyon TL talep ettiği iddiaları da kamuoyunda gündem yarattı.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan sitenin son kiracısı olarak dikkat çeken Çilingiroğlu'nun hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.