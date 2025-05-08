Didem Balçın'dan duygulandıran paylaşım! Babasına böyle veda etti
Babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybeden ünlü oyuncu Didem Balçın, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla babasına veda etti. Balçın'ın paylaşımına düştüğü not yürekleri sızlattı.
'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Didem Balçın, babasının ölüm haberiyle yıkılmıştı.
Didem Balçın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, 6 Mayıs 2025 Salı günü Eski Topkapı Mezarlığı'na defnedilen babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu.
İşte Didem Balçın'ın duygulandıran paylaşımı:
"Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende…
Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba…
Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende"
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