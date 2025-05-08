Didem Balçın’dan duygulandıran paylaşım! Babasına böyle veda etti

Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba…

Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende"

Kaynak: Instagram