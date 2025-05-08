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Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı! "Haz etmediğim biri"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 11:25
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Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı! Haz etmediğim biri

Güzel oyuncu Rabia Soytürk, son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Soytürk, muhabirlerin 'En kötü partneriniz kimdi' sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ile evlenmeye hazırlanıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Güzel oyuncu, önceki gün basın mensuplarınca görüntülendi. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Soytürk'e en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

EN KÖTÜ PARTNER AÇIKLAMASI

2. Sayfa'nın haberine göre, Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim'' diye konuştu.

Oyuncu, muhabirin ''Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.'' sözleri üzerine ''Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü isim, "Caner Topçu'dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum" yanıtını verdi.

Caner Topçu ile Rabia Soytürk, 'Duy Beni' adlı dizide beraber oynamışlardı.

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