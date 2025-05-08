Rabia Soytürk en kötü partnerini açıkladı! "Haz etmediğim biri"

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EN KÖTÜ PARTNER AÇIKLAMASI

2. Sayfa'nın haberine göre, Soytürk, "En kötü demeyeyim de hepsiyle çok iyi anlaştım. Emre'yi de İsmail'i de Burak'ı da çok sevdim. Birçoğunu çok sevdim'' diye konuştu.

Oyuncu, muhabirin ''Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.'' sözleri üzerine ''Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri'' ifadelerini kullandı.