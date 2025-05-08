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Can Bonomo oğluyla D&R'da görüntülendi! "Keyfimiz yerinde"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 09:56
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Can Bonomo oğluyla D&R’da görüntülendi! Keyfimiz yerinde

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Roman ile önceki gün D&R mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Bonomo, mağaza çıkışında ise açıklamalarda bulundu.

2018 yılında nikah masasına oturup ilişkilerini evlilikle taçlandıran Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021 yılında da oğulları Roman'ı kucağına aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten Can Bonomo, geçtiğimiz gün Akmerkez'deki D&R mağazasında objektiflere yansıdı.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Şarkıcı, açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Oğlu Roman ile keyifli bir gün geçiren Bonomo, "Oğlumla gayet güzel bir gün geçiriyoruz, okuldan çıktık ve buraya geldik. Kendisi oyuncak istedi biz de aldık. Keyfimiz yerinde" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sık sık oğluyla paylaşım yapan Can Bonomo, oğluna sevgisini dile getiriyor.

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