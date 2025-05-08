Can Bonomo oğluyla D&R'da görüntülendi! "Keyfimiz yerinde"

Kaynak: SABAH

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Şarkıcı, açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Oğlu Roman ile keyifli bir gün geçiren Bonomo, "Oğlumla gayet güzel bir gün geçiriyoruz, okuldan çıktık ve buraya geldik. Kendisi oyuncak istedi biz de aldık. Keyfimiz yerinde" dedi.