Ezgi Mola'nın Barcelona'daki evini işgal ettiler! Fiyatı dikkat çekti
Son dönemde birçok ünlü isim gibi yurt dışında ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren başarılı oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'da bir ev satın alarak dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, büyük bir hevesle aldığı evin işgal edilmesiyle şoke oldu.
En son atv'nin final yapan dizisi Başka Bir Gün'de Nehir karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.
Barselona'nın gözde semtlerinden El Born'da ev alan Mola, İspanya'da sıkça rastlanan 'okupa' hareketinin kurbanı oldu. Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yurtdışında 'ev'lenme modasına uyup 2023 yılında İspanya'nın ünlü şehri Barselona'da bir ev satın almıştı. Ancak öğrendim ki, Mola'nın şehrin hareketli gece yaşamıyla bilinen El Born bölgesinde aldığı evine çökmüşler! Evet yanlış okumadınız...
Mola, İspanya'da boş evleri işgal ederek ev sahiplerine korkulu rüyalar yaşatan 'okupa'ların mağduru olmuş! İspanya'da, boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, Mola'nın boş duran evini işgal etmiş.
Ezgi Mola, işgal edilen evini kaça aldı bilmiyorum ama o bölgedeki ev fiyatları 700 bin Euro'dan (30.8 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro'ya kadar çıkıyormuş.
Mola'nın Barcelona'da yaşayan ve ara sıra evini kontrol eden arkadaşı, en son gittiğinde evde birilerinin yaşadığını görmüş. Hemen haber verdiği ünlü oyuncu, 'okupa'lardan evini kurtarabilmek için yasal yollara başvurmuş ancak yasalara göre bu o kadar kolay olmuyormuş. Ezgi Mola'ya büyük geçmiş olsun diyorum, umarım tez zamanda evini işgalcilerden kurtarır."
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