Ezgi Mola’nın Barcelona’daki evini işgal ettiler! Fiyatı dikkat çekti

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Mola'nın Barcelona'da yaşayan ve ara sıra evini kontrol eden arkadaşı, en son gittiğinde evde birilerinin yaşadığını görmüş. Hemen haber verdiği ünlü oyuncu, 'okupa'lardan evini kurtarabilmek için yasal yollara başvurmuş ancak yasalara göre bu o kadar kolay olmuyormuş. Ezgi Mola'ya büyük geçmiş olsun diyorum, umarım tez zamanda evini işgalcilerden kurtarır."