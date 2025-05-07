Sürpriz paylaşım: İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl, nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce çocuk müjdesi veren ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi dizilerle tanınan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünyaevine girdi.
Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber geldi. 35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Önce bebeğinin cinsiyetini takipçilerine soran Helvacıoğlu, ardından bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü isim, askıya pembe bebek elbisesi astı ve kızı olacağını duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz hafta da Ural Kaspar, eşinin karnına dokunduğu anı takipçileriyle paylaşmıştı. Bu kareye "Bebek göründü" yorumları yapılmıştı.
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