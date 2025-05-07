Derya Uluğ'un saplantılı hayranı tutuklandı!
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir şahsın İzmir konserine geldiğini duyurmuştu. Başlatılan hukuki işlemler sonrası ünlü çifti rahatsız eden şahıs tutuklandı.
"Yansıma", "Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar gibi" şarkılarla tanınan şarkıcı Derya Uluğ, İzmir'deki konserinde yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşmıştı.
"SUSMAK VE KORKMAK İSTEMİYORUM"
Hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden bir kişinin İzmir'deki konserine geldiğini duyuran şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!"
Uluğ'un avukatı Mustafa Görkem Evkuran ise yaptığı açıklamada "Sanık müvekkillerin menajerlerini ve arkadaşlarını 'Derya ile görüşmek istiyorum' şeklinde mesajlar atarak rahatsız etmeye devam etmiş; son olarak 03.05.2025 tarihinde, müvekkillerim İzmir'de özel bir gecede sahne alırlarken, müvekkil Derya Uluğ tarafından sanık en ön masalardan bir tanesinde görülmüştür" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ ŞARKICIDAN TUTUKLAMA SONRASI YENİ AÇIKLAMA
Tüm bu yaşananlar ve karara itiraz sonrası şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uluğ, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Bugün bizim için adalet yerini buldu. Sanığın tutuklanmasına karar verildi. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken, bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı."
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