07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Alişan'dan eşi Buse Varol'a romantik sözler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 13:20 Güncelleme: 07.05.2025 13:27
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Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik sözler!

Ünlü türkücü Alişan, iki çocuğunun annesi Buse Varol ile evliliğinin 8'inci yıl dönümünü, romantik bir paylaşımla kutladı. O paylaşım, adeta düşman çatlattı.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine girmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Burak ve Eliz isminde iki evladı bulunan çift, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Alişan, 8'inci evlilik yıl dönümlerini şu ifadelerle kutladı:

"6 Mayıs 2018'de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025. 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8. Yıla giriyoruz..Hem de +2 fazlayla:) Hem bana mükemmel bir eş,hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım..Sağlıkla,huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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