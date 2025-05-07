Alişan’dan eşi Buse Varol’a romantik sözler!

Alişan, 8'inci evlilik yıl dönümlerini şu ifadelerle kutladı:

"6 Mayıs 2018'de birleştirmiştik hayatlarımızı ve bugün 6 Mayıs 2025. 7 yıl bitiyor bugün ve çok şükür 8. Yıla giriyoruz..Hem de +2 fazlayla:) Hem bana mükemmel bir eş,hem de çocuklarıma mükemmel bir anne olduğun için ve hayatımda olduğun her gün bana yaşattığın mutluluklar için teşekkür ederim aşkım..Sağlıkla,huzurla nice güzel yıllarımız olsun İnşallah. Seni seviyorum"

Kaynak: Instagram