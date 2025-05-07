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Sosyeteyi karıştıran bomba iddia: Allan Hakko ile Ecem Oltulu sevgili mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 09:20
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Sosyeteyi karıştıran bomba iddia: Allan Hakko ile Ecem Oltulu sevgili mi?

2023 yılında aşklarını ilan eden sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile iş insanı Allan Hakko çifti, kısa süre önce sürpriz bir şekilde yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Ayrılık haberinin ardından sessizliğe bürünen ikiliden yeni bir gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü!

2023 senesinde aşklarını ilan eden fenomen Selin Yağcıoğlu ve iş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yağcıoğlu, Instagram'daki kanalında kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu:

"Sizden hiçbir şey gizlemediğim için bunu da anlatmak istedim. Allan'la 2 yıldır süren harika ilişkimizi noktalamaya karar verdik. 2 ayrı evladımız varken iş, güç ve hayatımızı sürekli dengede devam ettirmek için çabalamak bizi artık çok yordu. Güzel başlayan ilişkimiz yine çok güzel sonlandı. Altında hiçbir şey aramanızı istemediğim için sebebini de size anlatmak istedim. Sizi seviyorum. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim."

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

Geçtiğimiz ay ilişkisini noktalayan iş insanı Allan Hakko, ayrılığın ardından adını bu kez yeni bir aşk dedikodusuyla gündeme taşıdı. Sosyeteyi karıştıran iddiaya göre, Hakko'nun kalbini çalan yeni isim Ecem Oltulu!

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:

"Hakko'nun eski sevgilisi gibi sosyal medya fenomeni olan Ecem Oltulu da, geçen ay sevgilisi Taha Bilici'den ayrıldığı için, dedikoducuların yakıştırdığını düşünmüştüm. Ancak Oltulu, hafta sonunda kankalarıyla Atina'ya tatile gitti ve Allan Hakko da aynı günlerde oradaydı. Üstelik Hakko'yu, Oltulu'nun, Atina'da kankalarıyla gittiği gece kulübünde de görünce dedikodulara inanmaya başladım.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Demek ki, ateş olmayan yerden duman çıkmıyormuş! Bu arada, Hakko'nun bir ayda yeni aşka yelken açması –her ne kadar yalanlasalar da- 'ihanet' iddialarını da aklıma getirdi!"

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