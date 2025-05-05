Nurseli İdiz hakkında mahkemeden karar! Ev sahibiyle davalık olmuştu!
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olan Nurseli İdiz hakkında karar çıktı.
Usta oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'daki apartman dairesinde komşularına rahatsızlık verdiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Oyuncunun aleyhine açılan tahliye davasında karar çıktı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, apartman sakinleri Nurseli İdiz'in sık sık çöp ve alkol şişelerini merdiven boşluğuna attığını, hatta zaman zaman pencereden sandalye fırlattığını ve komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler söylediğini iddia etti.
İdiz'in ev sahibi, bina sakinlerinin huzur, güven ve sağlık endişelerinden dolayı ünlü oyuncunun evinden çıkması için tahliye davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz haftalarda, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
DAVA REDDEDİLDİ
İdiz'in yargılandığı davada karar belli oldu. İdiz'in şikayete konu olan unsurlara ait yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle ev sahibinin açmış olduğu dava reddedildi.
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