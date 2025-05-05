Nurseli İdiz hakkında mahkemeden karar! Ev sahibiyle davalık olmuştu!

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Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, apartman sakinleri Nurseli İdiz'in sık sık çöp ve alkol şişelerini merdiven boşluğuna attığını, hatta zaman zaman pencereden sandalye fırlattığını ve komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler söylediğini iddia etti.