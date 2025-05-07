Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Hindistan'a gitti!
2024 yılında 'Miss Turkey Güzeli' seçilerek tacını takan İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'a gitti. Bilgen, uçaktan inince verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Tescilli güzel, 7-31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.
"UNUTULMAZ BİR BAŞLANGIÇ"
Uçaktan iner inmez verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Bilgen, "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç" dedi.
İdil Bilgen, sözlerine "Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" diye devam etti.
"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"
Öte yandan İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."
İDİL BİLGEN KİMDİR?
İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazandı.
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