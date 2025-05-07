Fenomen İbrahim Yılmaz'ın bahis davasında yeni karar!
Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları bu tür faaliyetlere teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.
BERAATINI TALEP ETTİ
Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.
10 AY HAPİS CEZASI
Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve 100 bin Türk Lirası idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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