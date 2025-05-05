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Sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman eski eşini icraya verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 10:37
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Sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman eski eşini icraya verdi

Sosyetik isim Feryal Gülman, eski eşi Kemal Gülman’a karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde yeni bir adım attı. Aralık 2022’de mahkeme kararıyla kazandığı 20 milyon liralık boşanma tazminatını hâlâ alamayan Gülman, yaklaşık 2.5 yıl süren bekleyişin ardından icra takibi başlattı.

Sosyetesinin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, 28 yıllık eşi Kemal Gülman'a boşanma davası açmış ve mahkeme eş Gülman'ın 60 milyon TL tazminat ödemesine hükmederek çiftin boşanmasına karar vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kemal Gülman, karara itiraz etmiş ve 2022'de yeniden görülen davada boşanma tazminatı 20 milyon TL'ye düşmüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İCRAYA VERDİ

Sabah'ın haberine göre, Feryal Gülman'ın 2022 yılında alması gereken tazminatı 2,5 yıldır alamadığı ortaya çıktı. Gülman'ın "Yeter" deyip icra takibi başlattığı öğrenilirken Kemal Gülman'ın banka hesaplarında 20 milyon TL bulunmaması üzerine mallarına da icra geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Buna göre, 15 Mayıs'ta Kemal Gülman'ın Gebze'deki bir arazisi icradan satışa çıkacak. Gülman'ın 20 milyon TL + 2,5 yılın faizini ödeyeceği kaydedilirken söz konusu satıştan gereken gelir elde edilemez ise diğer malları da icra üzerinden satışa çıkacak.

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