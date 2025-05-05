05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Şarkıcı Buray'dan yıllar sonra gelen "evlilik" itirafı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 11:21
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Şarkıcı Buray’dan yıllar sonra gelen evlilik itirafı!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sevenlerini şaşırttı.

Buray, Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a konuk oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşırttı.

En uzun ilişkisi hakkında konuşan Buray, daha önce evlenip boşandığını söyledi. Şarkıcı, programda "En uzun ilişkin ne kadar sürdü?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"6 YIL EVLİ KALDIM"

Daha önce bir evlilik yaşadığını itiraf eden Buray, şunları söyledi: "6 yıl evli kaldım. Avustralya'da yaşadım. 24 yaşında kızı istedim, 25'te evlendim, 31'de de boşandım. Eski eşim Avustralya'da doğdu ve büyüdü ama ailesi Türk'tü."

Buray bir dönem oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşamıştı. Sık sık romantik pozlar veren çiftin ilişkisi kısa sürmüş, yollarını ayırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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