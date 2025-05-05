Şarkıcı Buray'dan yıllar sonra gelen "evlilik" itirafı!

"6 YIL EVLİ KALDIM"

Daha önce bir evlilik yaşadığını itiraf eden Buray, şunları söyledi: "6 yıl evli kaldım. Avustralya'da yaşadım. 24 yaşında kızı istedim, 25'te evlendim, 31'de de boşandım. Eski eşim Avustralya'da doğdu ve büyüdü ama ailesi Türk'tü."

Buray bir dönem oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşamıştı. Sık sık romantik pozlar veren çiftin ilişkisi kısa sürmüş, yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Instagram