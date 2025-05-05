Acı haberi duyurdu: Didem Balçın’ın babası hayatını kaybetti!

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SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Balçın yaptığı açıklamada, "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.