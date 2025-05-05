05 Mayıs 2025, Pazartesi
Haberler Magazin Haberleri Acı haberi duyurdu: Didem Balçın'ın babası hayatını kaybetti!

Acı haberi duyurdu: Didem Balçın'ın babası hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 10:22
ABONE OL
Acı haberi duyurdu: Didem Balçın’ın babası hayatını kaybetti!

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Fidan'ı Didem Balçın, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncu, babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyada duyurdu.

Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Oflu Hoca'nın Şifresi, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar İstanbul gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Didem Balçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu, babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Balçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"4 Mayıs 2025 Pazar gecesi, canımız babamız Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybettik. Cenazesi salı günü gerçekleşecek. Detayları ayrıca paylaşacağız. Özlem Balçın - Didem Balçın."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan, 42 yaşındaki oyuncu, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşamıştı. Oyuncu, ayağının takılması sonucu düşüp başını yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Balçın yaptığı açıklamada, "Arayan soran herkese teşekkürler. Dün akşam sette ufak bir kaza geçirdim, dikiş atıldı. Hiçbir sorun yok, şu an gayet iyiyim. Canım hocalarım ve arkadaşlarım bir an bile yalnız bırakmadı. Güvenli bir yerde çalıştığınızda bu tür kazalar sadece ne kadar sevildiğinizi anlamanızı sağlıyor. Tekrar arayan soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör