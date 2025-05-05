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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın cenaze günü belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 12:44
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Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın cenaze günü belli oldu

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan, 68 yaşında hayatını kaybetti. Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Naşit Özcan'ın cenaze programı da belli oldu.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Film-San Vakfı, Naşit Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu Naşit Özcan'a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

EŞİNDEN PAYLAŞIM

Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü yaptığı paylaşımda "Can parçam Naşit'imizi kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özcan'ın cenaze programı da belli oldu. Özcan, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Oyuncunun, cenazeye yurt dışından katılacak olan akrabaları için perşembe günü defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.

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