Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın cenaze günü belli oldu
Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren oyuncu Naşit Özcan, 68 yaşında hayatını kaybetti. Adile Naşit'in oyuncu yeğeni Naşit Özcan'ın cenaze programı da belli oldu.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı, Naşit Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu Naşit Özcan'a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" ifadelerine yer verildi.
EŞİNDEN PAYLAŞIM
Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü yaptığı paylaşımda "Can parçam Naşit'imizi kaybettik" ifadelerine yer verdi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özcan'ın cenaze programı da belli oldu. Özcan, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Oyuncunun, cenazeye yurt dışından katılacak olan akrabaları için perşembe günü defnedileceği öğrenildi.
NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?
Necip Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteorolojiden 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, sel ve taşkın | 5-9 Mayıs 2025
- Hıdırellez bugün mü, ne zaman? Hıdırellez nasıl kutlanır? Kakava şenlikleri takvimi 2025
- Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi kimdir?
- Hıdırellez 2025 MESAJLARI RESİMLİ | En güzel dileklerle, anlamlı, yeni, farklı, kısa ve uzun Hıdırellez Mesajları
- FB-BJK Derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
- Kurumlar vergisi nedir, nereden, nasıl ödenir? Kurumlar Vergisi son ödeme tarihi 2025
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta? FB-BJK derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı | Başvuru şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı: Temizlik görevlisi, güvenlik...
- Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaristi Süreyya Önder mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - BJK maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?