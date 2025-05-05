Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın cenaze günü belli oldu

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NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan; Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğlu olarak 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971'de Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Necip Naşit Özcan, 1977'de Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.