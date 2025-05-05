05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Muazzez Ersoy yapay zekanın kurbanı oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 13:14
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Muazzez Ersoy yapay zekanın kurbanı oldu!

Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, adını kullanarak ilaç ve krem gibi ürünleri satmaya çalışan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Ünlü isim, yapay zekanın kurbanı olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Dolandırıcıların yeni hedefi Muazzez Ersoy oldu. Ünlü şarkıcı, adını kullanarak ürün satan kişiler hakkında, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Ersoy, daha fazla insanın mağdur olmaması için Instagram üzerinden sevenlerini uyardı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Muazzez Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sanatçı, son olarak yaşadığı olayla ilgili konuştu.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

''Beni tekerlekli sandalyeye yapay zekayla oturtmuşlar. Ben de şok oldum. Komşularım, dışarıda dolaşırken veya gittiğim bir markette, bir yerde bana rastlayan insanlar 'Aaa Muazzez Hanım sizi iyi gördük, çok sevindik' diyorlar. Hayrola ben hep iyiyim. Yapay zekayla oturtturmuşlar o tekerlekli sandalyeye. Üstümden ilaç promosyonu reklamı yapıyorlar, krem reklamı yapıyorlar. Böyle bir saçmalık evet, ben de şok oldum. Dedim ki yok böyle bir şey, sizler inanmayın dedim''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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