Ciro'ya kardeş geliyor! Dries Mertens kızına Türkçe isim koyacak!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdilerde ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Mertens, oğlu Ciro'nun ardından doğacak kızına Türkçe bir isim verme kararı aldı.
Üç sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu Türkiye'de alan başarılı futbolcu Dries Mertens, kızını kucaklamak için sabırsızlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Oğlu Ciro'dan sonra ikinci kez baba olmaya hazırlanan Mertens, şaşırtan bir haberle gündeme geldi. Tam bir İstanbul aşığı olan Mertens ile eşi Katrin Kerfkhof'un doğacak kız çocukları için iki isim koyacakları, birinin Türkçe olacağı öğrenildi.
İstanbul'a olan sevgilerinden dolayı böyle bir karar aldıkları öğrenilen çift, ismin İngilizce karaktere uygun olmasına dikkat edecek.
Kendi dillerinde telaffuzu kolay isimler arayan ikilinin, Selin ve Nil gibi isimlere öncelik verdiği öğrenildi.
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