Ciro’ya kardeş geliyor! Dries Mertens kızına Türkçe isim koyacak!

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Sabah'ın haberine göre; Oğlu Ciro'dan sonra ikinci kez baba olmaya hazırlanan Mertens, şaşırtan bir haberle gündeme geldi. Tam bir İstanbul aşığı olan Mertens ile eşi Katrin Kerfkhof'un doğacak kız çocukları için iki isim koyacakları, birinin Türkçe olacağı öğrenildi.