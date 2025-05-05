Demet Şener'den güzellik itirafı! "Her zaman doğallıktan yanayım"

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı.

Aradığı aşkı iş insanı Tolga Arman'da bulan ünlü model, önceki gün kaş ekimiyle ilgili bir tekniğin tanıtımına katıldı.

Şener, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaşlarımızın güzelliği, doğallığı bakışlarımızın anlamını ortaya çıkarıyor. Doğallığı koruyarak estetik görünümü güçlendirmek önemli."

Kaynak: Instagram