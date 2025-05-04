Diyarbakır’a gitmesi yasaklanmış! Uzak Şehir’in Demir’i Ferit Kaya’dan itiraf!

Oyunculuk eğitimine başladığı yıllarda dil konusunda ilk yıl çok zorlandığını belirten Diyarbakırlı oyuncu, Ferit Kaya, Uzak Şehir'deki rolü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu dizinin hem güldüren hem de sinir eden "kötü adamı" Ferit Kaya'dan dil konusunda itiraf geldi. Meğer, Kaya'ya oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda memleketi Diyarbakır'a gitme yasağı da konmuş.

"DİYARBAKIR'A GİTME YASAĞI KOYDULAR"

Ünlü oyuncu "Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. 'Yasak' dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram