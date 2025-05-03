Yasemin Özilhan paylaştı! Doktorlar’ın oyuncuları yıllar sonra bir arada

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisi bir döneme damga vurmuştu. Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncuları hiç unutulmadı.