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Yasemin Özilhan paylaştı! Doktorlar'ın oyuncuları yıllar sonra bir arada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 10:37
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Yasemin Özilhan paylaştı! Doktorlar’ın oyuncuları yıllar sonra bir arada

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan, Devrim Nas ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi. Özilhan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisi bir döneme damga vurmuştu. Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncuları hiç unutulmadı.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

YASEMİN ÖZİLHAN'DAN PAYLAŞIM

Tekrar bölümleri hala izlenen dizide; Yasemin Özilhan Ela, Yağmur Atacan Hasan ve Devrim Nas da plastik cerrah Arslan'a hayat verdi. Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından Doktorlar dizisinin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi. Bu anları Özilhan paylaştı

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