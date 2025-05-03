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Hazal Subaşı 30 oldu: Sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 10:29
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Hazal Subaşı 30 oldu: Sevgilisi Oğuzhan Koç’tan romantik paylaşım

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı ikilisinin aşkı doludizgin devam ediyor. Koç, 30 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündemine adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Koç, 2022 yılında oyuncu Demet Özdemir ile evlenmiş ve bir yıl sonra boşanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü şarkıcı, şimdilerde Sahipsizler'de "Azize" karakterine hayat veren Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu, 2 Mayıs'ta 30 yaşına bastı. Ünlü çift, sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

30 YAŞINA GİRDİ

Güzel oyuncu Hazal Subaşı, 2 Mayıs'ta 30. yaşını kutladı.Sevgilisi Oğuzhan Koç da Instagram hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafı yayınlayarak 'Happy birthday' yani 'Seni çok seviyorum' notunu düştü.

Güzel oyuncu, sevgilisinin gönderisine kalpli yorumla yanıt verdi. Ünlü ismin doğum günü paylaşımına takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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