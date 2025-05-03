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Baba-oğul günü! Kıvanç Tatlıtuğ minik oğlu Kurt Efe'yle görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 15:31
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Baba-oğul günü! Kıvanç Tatlıtuğ minik oğlu Kurt Efe’yle görüntülendi!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün oğlu Kurt Efe ile birlikte Maslak'ta objektiflere takıldı. Gün boyu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tatlıtuğ, sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, basın mensuplarının sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Kaynak:TakvimKaynak:Takvim

Takvim'in haberine göre; Yeni bir dizi projesi için hazırlıkların başladığını açıklayan Tatlıtuğ, "Çok özel bir kadroyla çalışıyoruz. Şimdilik detayları paylaşmasam daha iyi olur" sözleriyle merakı artırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BABA-OĞUL GÜNÜ YAPTIK"

"Babalık nasıl gidiyor?" sorusunu ise gözleri parlayarak yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Bugün baba-oğul günü yaptık. Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeye çalışıyoruz" dedi. Doğallığı ve mütevazılığıyla bir kez daha gönülleri fetheden Tatlıtuğ, gazetecilere teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

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