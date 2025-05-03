Baba-oğul günü! Kıvanç Tatlıtuğ minik oğlu Kurt Efe’yle görüntülendi!

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"BABA-OĞUL GÜNÜ YAPTIK"

"Babalık nasıl gidiyor?" sorusunu ise gözleri parlayarak yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Bugün baba-oğul günü yaptık. Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeye çalışıyoruz" dedi. Doğallığı ve mütevazılığıyla bir kez daha gönülleri fetheden Tatlıtuğ, gazetecilere teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.