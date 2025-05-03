Ryan Tedder’dan Türk bayraklı tişört sürprizi

İstanbul'da konser veren OneRepublic grubunun baş vokali Ryan Tedder, şehre olan sevgisini dile getirirken, Türk bayraklı tişört giydi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Dünyaca ünlü grup OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında İstanbul'da sahne aldı. BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da konser veren grubun baş vokali Ryan Tedder, Türkçe "Merhaba!" diyerek, açılışı yaptı. Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşan grup, hit parçalarını binlerce hayranıyla soluksuz seslendirdi.

Konserin ilerleyen dakikalarında Ryan Tedder, sahnede Türk bayraklı tişört giydi. Tedder, Türk dinleyicilerini çok sevdiğini ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, konser için şehirde olmaktan ne kadar müteşekkir olduklarından bahsetti.

Bayraklı tişörtünü konserin bitimine kadar üstünden çıkarmayan Tedder, Türk müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Tedder, geçtiğimiz yıl gezmek için geldiği İstanbul'da bir dövmecide kaplan dövmesi yaptırdığından da bahsetti.

"İSTANBUL EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Öte yandan OneRepublic solisti Ryan Tedder, İstanbul'a gelmeden önce heyecanını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Merhaba Türkiye, ben OneRepublic'ten Ryan Tedder. Yeniden İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde İstanbul'da harika zaman geçiriyoruz. Bu sefer klasik hit şarkılarımızın yanı sıra yeni albümümüzden de bazı şarkılar seslendireceğiz. Gerçekten geliyoruz ve bu sefer çok heyecanlıyız. Açıkhava konserlerinde açılışı biz yapıyoruz. 30 Nisan'da görüşmek üzere."

Colorado'da 2002'de kurulan grup, şarkıcı, söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitarist Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeci Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

Kaynak: Instagram