Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü: "O saatte uyanmam mucize"
2009 yılında Türkiye Güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen tescilli güzel, yaşadığı felaketi sosyal medyadan paylaştı.
2009 yılında katıldığı Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 34 yaşındaki eski manken Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangın faciasında ölümden döndü.
YARALANARAK HASTANELİK OLDU
Tescilli güzel Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları çıkan yangında yandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı faciayı anlatan Senem Kuyucuoğlu, hastanedeki görüntüsünü paylaşarak sevenlerini korkuttu.
"O SAATTE UYANMAM MUCİZE"
Hemen tedavi altına alınan Kuyucuoğlu, hastaneden yaptığı paylaşıma "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" notunu düştü.
SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?
1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.
2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.
Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.
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