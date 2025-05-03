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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak boşanma iddialarına son noktayı koydu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 08:59
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak boşanma iddialarına son noktayı koydu!

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter, ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme geliyordu. Bir davete katılan ikili, yaptıkları açıklamalarla konuya açıklık getirdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son olarak Levent Dörter ile Dilan Çıtak, İstanbul'da katıldıkları bir davette görüntülendi.

Kaynak: SabahKaynak: Sabah

Ünlü çiftten Çıtak, sık sık gündemde olan boşanma iddialarına yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Çıtak, "İnsanlar hep kötü haber bekliyorlar zaten. Biz çok çabuk küsebilen ve tartışan bir çiftiz ama bunun sebebi aramızdaki güçlü bağ. İlişkide kavga kesinlikle olmazsa olmaz bir şey. Dinamiğin güçlü olması lazım" dedi.

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