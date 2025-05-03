İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak boşanma iddialarına son noktayı koydu!

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Çıtak, "İnsanlar hep kötü haber bekliyorlar zaten. Biz çok çabuk küsebilen ve tartışan bir çiftiz ama bunun sebebi aramızdaki güçlü bağ. İlişkide kavga kesinlikle olmazsa olmaz bir şey. Dinamiğin güçlü olması lazım" dedi.