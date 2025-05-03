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Ailecek paylaştılar! Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin deniz keyfi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 16:15
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Ailecek paylaştılar! Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin deniz keyfi!

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Abazi, keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ

Almeda Abazi eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, ailesiyle objektif karşısına geçti. Sayışman çiftinin mutlu aile pozu büyük ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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