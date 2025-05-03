Ailecek paylaştılar! Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin deniz keyfi!

Kaynak: Instagram

2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.