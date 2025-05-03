Ailecek paylaştılar! Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin deniz keyfi!
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Dubai tatiline çıktı. Abazi, keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.
2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Almeda Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ
Almeda Abazi eşi ve çocuklarıyla Dubai'ye gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, ailesiyle objektif karşısına geçti. Sayışman çiftinin mutlu aile pozu büyük ilgi gördü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-YDS 2025/6 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2025/6 sonuç sorgulama ekranı
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?
- Kedilere asla verilmemesi gereken zararlı yiyecekler: Bu gıdaları uzak tutun!
- Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- Dacia Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı: Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?
- 1 milyon TL konut kredisinin 7 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
- 2025 yaz tatili ne zaman? Okullar erken kapanacak mı? Bakan Tekin açıkladı
- e-YDS 2025/6 ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! 3 Mayıs hava durumu
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI