Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli'den karnı burnunda pozlar!
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan Kökenli, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten gçetiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. 32 yaşındaki ünlü oyuncu, anne olacağını "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" sözleriyle duyurmuştu.
Heyecanı günden güne büyüyen Ege Kökenli, karnı burnunda yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü ismin büyüyen karnı dikkat çekti.
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