Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızının ismini nasıl koyduğunu anlattı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

Kaynak: Instagram



21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi. Ünlü çifften Atiksoy, geçtiğimiz gün bir dergiye röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu kızının isminin nasıl koyduğunu anlattı ve okuyanların ilgisini çekti.

"RÜYAMDA GÖRDÜM"

Yıldız Çağrı Atiksoy, "Hamileliğimin başlarında kızımın ikinci ismi Milena'yı rüyamda gördüm. Kendi sesimle defalarca Milena diye sesleniyordum rüyamda. Anlamına bakınca çok etkilendim. Sevilen kız çocuğu demekmiş. İlk ismini ise babası istedi. Mira yıldızı" dedi.

Kaynak: Instagram