Anne olmak için gün sayıyor! Gizem Karaca Temmuz’da doğum yapacak

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Hamileliği nedeniyle ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu bir dergi için kamera karşısına geçti. Karaca'nın yayınladığı kareler takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Instagram

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında bugünkü köşe yazısında uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Gizem Karaca'yı kaleme aldı:

"Temmuz ayında doğum yapacak olan Karaca, annelik heyecanını Şamdan Plus'ın Anneler Günü sayısına verdiği röportajda paylaşmış. Karaca, "Hamilelik, bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu bana hatırlattı" demiş ve "Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilmezmiş" diye de eklemiş.

Kaynak: Instagram

Çok rahat bir hamilelik geçirdiğini, bol bol tatlı yediğini, çilek ve kaşarlı tosta aşerdiğini, hamile pilatesi ve hamile masajı dışında hayatında başka bir şey olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, gelecek planlarıyla ilgili de ipucu vermiş.

"Bebeğim ve onun hayali dışında kalbimi çarptıran şeyler arasında kendi yazdığım projem ve ayrıca hazırlandığım bir proje var. İnşallah çok yakında çok güzel bir sürprizim olacak ve bu benim için de bir ilk olacak.Yani önümüzdeki sezona hazırım" diyen Gizem Karaca, demek ki uzun bir aradan sonra ekrana dönecek."

Kaynak: Instagram