Furkan Andıç sevgilisi Aybüke Pusat’ı anlattı!

Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. İkili beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.

"ÖZELİMİZ KALSIN İSTİYORUZ''

Aşklarını artık saklamayan ünlü çiftten, Furkan Andıç, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Andıç, aşk hayatı ve sevgilisi Aybüke Pusat ilgili açıklamalarda bulundu.

Saba Tümer'in 'Aybüke ilişkinizi nasıl bu kadar saklıyorsunuz' sorusuna; ''Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz.'' dedi.

''ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARIM''

Andıç, konuşmasının devamında ''Magazinin çok önünde olan iki insan değiliz. Çok gece hayatı olan insanlar değiliz. En azından öyle söyleyebilirim. Çıkıyoruz tabi tek tük ama onlardan da öyle özellikle kaçalım gidelim bir gayemiz de isteğimiz de yok. Özellikle de bakın biz sevgiliyiz gibi bir durumumuz yok. Onu tercih etmiyoruz, o da bizde kalsın. İlişkideki iki insanın arasındaki dengeyle alakalı bir şey.'' diye konuştu.

Yakışıklı oyuncu, 'Nasıl bir aşıksın?' sorusuna ise gülerek 'Cömert' yanıtını verdi.

Ünlü isim, sözlerinin devamında "Ben insanların mutlu olmasından mutlu olan, oradan da beslenen biri olduğum için, sevdiğim insanın da mutlu olması benim için çok önemli. O yüzden elimden gelenin en iyisini yaparım'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram