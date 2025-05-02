Arka Sokaklar'ın Gökçe Komiser'i Yasemin Allen'den itiraf! "8 yıldır eğitim alıyorum"

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RIZA BABA'NIN GÖZDESİ

Arka Sokaklar dizisinde Allen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde görevli Komiser Gökçe Kurt karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır.