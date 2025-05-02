Arka Sokaklar'ın Gökçe Komiser'i Yasemin Allen'den itiraf! "8 yıldır eğitim alıyorum"
Arka Sokaklar dizisine Gökçe Komiser karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Allen'in hayat yeni bölüm öncesi merak konusu oldu. 8 yıldır atış ve dövüş eğitimi aldığı söyleyen güzel oyuncu, yeni rolü hakkında açıklamalarda bulundu.
Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Allen, uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar kadrosuna katıldı. "Gökçe Kurt" rolüyle dahil olan başarılı oyuncu, Gökçe karakterini ve role hazırlık sürecini anlattı
"8 YILDIR EĞİTİM ALIYORUM"
Yaklaşık sekiz yıldır atış ve dövüş teknikleri ile ilgilendiğini belirten Allen, "Boş vaktimde kamera önünde sportif, atletik ve özel yetenekleri olan karakterleri daha gerçekçi ve stilize canlandırmanın yollarını ararım" sözleriyle role hazırlık sürecinin aslında yıllarda öncesinden başladığına dikkat çekti.
"EĞİTİMLER BENİ ZİNDE TUTUYOR"
Filipinler'e özgü savunma sanatı Kali ile kılıç eğitimi de alan Yasemin Allen, "Sürekli olarak Kali ve koreografi çalıştığım bir hocam var. Beni kafamın içinden çıkaran, akışa girmemi sağlayan hobilerim bunlar ve beni zinde tutuyor" diyerek aldığı eğitimlerin gündelik hayatta kendisine yaptığı katkıya da vurgu yaptı.
RIZA BABA'NIN GÖZDESİ
Arka Sokaklar dizisinde Allen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde görevli Komiser Gökçe Kurt karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.
YASEMİN ALLEN KİMDİR?
Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır.
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