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Oyuncu Serkan Keskin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.05.2025 12:08 Güncelleme: 02.05.2025 12:14
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Oyuncu Serkan Keskin’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Serkan Keskin'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden annesi Zeliha Keskin (78), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Keskin'i yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Meslektaşı Meriç Aral ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ve şimdilerde baba olmak için gün sayan oyuncu Serkan Keskin, annesinin vefatıyla sarsıldı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

İzmitli sanatçı Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Keskin'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde sanatçı Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin'in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti. Törene Keskin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

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