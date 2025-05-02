Ferhat Göçer neden ’doktor’ olduğunu açıkladı!

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Çünkü öğretmen iki insan, ekonomik şartlar belli, dört çocuk çok zor. Ama belli ki hep 'Bir başka erkek çocuk daha gelir mi, bir Serhat daha doğar mı' diye düşündüler. Muhtemelen ismini de Serhat koyacaklardı."