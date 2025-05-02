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Ferhat Göçer neden 'doktor' olduğunu açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 16:58
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Ferhat Göçer neden ’doktor’ olduğunu açıkladı!

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Ferhat Göçer, konuk olduğu bir programda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. İtiraflarıyla dikkat çeken ünlü isim, neden doktorluk mesleğini seçtiğini ilk kez açıkladı.

"Unutmuş Çoktan", "Cennet", "Biri Bana Gelsin", "Takvim" gibi şarkılarıyla tanınan hekimlik geçmişi olmasına rağmen kariyerine müzikle devam eden Ferhat Göçer, konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Kaynak: AAKaynak: AA

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Empati" programına konuk olan şarkıcı, doktorluk mesleğini seçmesinin ardındaki acı gerçeği ilk kez açıkladı.

Göçer, "Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür. Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü." dedi.

Kaynak: AAKaynak: AA

Göçer, kız kardeşlerinin hayata geliş sebebinin de Serhat'ın vefatı olabileceğini dile getirdi:

"Üç kız kardeşimin olmasının sebebi de belki odur. Bir başka erkek çocuk olsun mantığıyla. Ama arka arkaya üç kız oldu. Annemle bunu konuşmadım ama empati kurmaya çalışıyorum; muhtemelen Serhat'ın yerini doldurabilecek bir erkek çocuk arayışı içindeydiler.

Kaynak: AAKaynak: AA

Çünkü öğretmen iki insan, ekonomik şartlar belli, dört çocuk çok zor. Ama belli ki hep 'Bir başka erkek çocuk daha gelir mi, bir Serhat daha doğar mı' diye düşündüler. Muhtemelen ismini de Serhat koyacaklardı."

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