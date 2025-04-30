Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den kaslı poz!
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'ın 2003 yılında dünyaevine girdiği eşi Biricik Suden spor salonlarından çıkmıyor. Yayınladığı fotoğraflarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Suden'den yeni bir poz daha geldi.
Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.
Son yıllarda kendisini spora veren 62 yaşındaki Suden, haftanın beş günü antrenman yapıyor. Sık sık spor yaptığı için vücudu değişen ünlü isim, farklı bir görünüme kavuşmuştu.
Sivri diliyle de meşhur olan ünlü isim, spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
"YAZACAKLARINIZI GÖRÜR GİBİYİM"
Paylaşımına "Yazacaklarınızı görür gibiyim" notunu düşen ünlü isme, sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.
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