30 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den kaslı poz!

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den kaslı poz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 16:55
ABONE OL
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den kaslı poz!

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'ın 2003 yılında dünyaevine girdiği eşi Biricik Suden spor salonlarından çıkmıyor. Yayınladığı fotoğraflarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Suden'den yeni bir poz daha geldi.

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçı Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Son yıllarda kendisini spora veren 62 yaşındaki Suden, haftanın beş günü antrenman yapıyor. Sık sık spor yaptığı için vücudu değişen ünlü isim, farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Sivri diliyle de meşhur olan ünlü isim, spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"YAZACAKLARINIZI GÖRÜR GİBİYİM"

Paylaşımına "Yazacaklarınızı görür gibiyim" notunu düşen ünlü isme, sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör