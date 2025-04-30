Temizlik paylaşımına tepki yağdı! Fulya Zenginer’den yanıt gecikmedi

Oyuncu, son gönderisine "Yeni ev temizliği yapıyorum. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaparken ya da kendi işim için çok çalışırken bir an paylaşsam, 'Neden sen yapıyorsun? Başkaları yapsın, çalışanların vs...' gibi tepkiler alıyorum. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Özellikle genç insanlarda sosyal medyanın yarattığı 'emeksiz kazanım güzeldir, mümkündür, hakkındır' etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek, elde etmek ve elde ettiklerini parlatmak en güzelidir" notunu düştü.

Kaynak: Instagram