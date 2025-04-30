Temizlik paylaşımına tepki yağdı! Fulya Zenginer'den yanıt gecikmedi
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme, evinde video çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer, şimdi de kendisine gelen temizlik yorumlarına fotoğrafla yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çekim sırasında yakalanmıştı. Yaşadığı panikle oğlu Milan'ın yanına koşan Zenginer, o anları sosyal medyada da yayınlamıştı.
''NEDEN SEN YAPIYORSUN?''
Ünlü isim şimdi de ev temizliği yaparken paylaştığı karelerle dikkat çekti. Ünlü isim, takipçilerinden gelen "Neden sen yapıyorsun?" yorumlarına yanıt verdi.
Evini temizlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, kendisine çok sık gelen yorumlara yazdığı mesajla yanıt verdi.
Oyuncu, son gönderisine "Yeni ev temizliği yapıyorum. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaparken ya da kendi işim için çok çalışırken bir an paylaşsam, 'Neden sen yapıyorsun? Başkaları yapsın, çalışanların vs...' gibi tepkiler alıyorum. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Özellikle genç insanlarda sosyal medyanın yarattığı 'emeksiz kazanım güzeldir, mümkündür, hakkındır' etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek, elde etmek ve elde ettiklerini parlatmak en güzelidir" notunu düştü.
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