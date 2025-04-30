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Temizlik paylaşımına tepki yağdı! Fulya Zenginer'den yanıt gecikmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 10:08
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Temizlik paylaşımına tepki yağdı! Fulya Zenginer’den yanıt gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme, evinde video çekerken yakalanan oyuncu Fulya Zenginer, şimdi de kendisine gelen temizlik yorumlarına fotoğrafla yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çekim sırasında yakalanmıştı. Yaşadığı panikle oğlu Milan'ın yanına koşan Zenginer, o anları sosyal medyada da yayınlamıştı.

Depreme çekim sırasında yakalandı! Kaynak: InstagramDepreme çekim sırasında yakalandı! Kaynak: Instagram

''NEDEN SEN YAPIYORSUN?''

Ünlü isim şimdi de ev temizliği yaparken paylaştığı karelerle dikkat çekti. Ünlü isim, takipçilerinden gelen "Neden sen yapıyorsun?" yorumlarına yanıt verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Evini temizlediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, kendisine çok sık gelen yorumlara yazdığı mesajla yanıt verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oyuncu, son gönderisine "Yeni ev temizliği yapıyorum. Sosyal medyada ne zaman temizlik yaparken ya da kendi işim için çok çalışırken bir an paylaşsam, 'Neden sen yapıyorsun? Başkaları yapsın, çalışanların vs...' gibi tepkiler alıyorum. İşte tam da bu duyguya karşıyım. Özellikle genç insanlarda sosyal medyanın yarattığı 'emeksiz kazanım güzeldir, mümkündür, hakkındır' etkisini tersine çevirmek istiyorum. Emek vermek, elde etmek ve elde ettiklerini parlatmak en güzelidir" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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